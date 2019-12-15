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В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом
Фото: РИА Новости
Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
"Сегодня в 09:25 (02:25 мск) на 13-м километре автодороги Фокино — Дунай водитель автомашины Nissan Cube, женщина 1960 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом. В результате автопроисшествия водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Женщина — водитель автомашины "Ниссан Куб" и ее пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью. Еще один пассажир Nissan Cube получил травмы", — говорится в сообщении.
Автобус следовал по маршруту Фокино — Дунай, в салоне находились шесть пассажиров. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку.
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Теги:
ДТП , Nissan , Nissan Cube , МВД
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