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Автобус перевернулся в центральной части Мексики 

ТАСС 5 часов назад
МЕХИКО, 14 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и не менее 30 получили травмы в ДТП с автобусом в штате Идальго в центральной части Мексики. Транспортное средство перевернулось на дороге в районе населенного пункта Ареналь, сообщил в субботу телеканал Televisa.
Пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По предварительным данным, к ней привел отказ тормозной системы автобуса.
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Теги:
ДТП , ИТАР-ТАСС
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