ДТП с автобусом в Непале унесло жизни 14 человек

ДТП с автобусом в Непале унесло жизни 14 людей

Авария произошла 15 декабря в центральной части Непала во время туристического рейса.

Уточняется, что автобус ехал в столицу страны, Катманду, из популярного среди путешественников места Калинчок, в салоне находилось 32 человека. Из них 12 человек погибли на месте, ещё двое скончались уже в больнице, 16 человек получили травмы разной степени тяжести. Причины трагедии выясняются, передаёт агентство Рёнхап.