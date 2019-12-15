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ДТП с автобусом в Непале унесло жизни 14 людей 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
ДТП с автобусом в Непале унесло жизни 14 человек
Фото: Sunil Sharma/Xinhua/Global Look Press
Авария произошла 15 декабря в центральной части Непала во время туристического рейса.
Уточняется, что автобус ехал в столицу страны, Катманду, из популярного среди путешественников места Калинчок, в салоне находилось 32 человека. Из них 12 человек погибли на месте, ещё двое скончались уже в больнице, 16 человек получили травмы разной степени тяжести. Причины трагедии выясняются, передаёт агентство Рёнхап.
Как писал NEWS.ru ранее, МИД РФ предупредил россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов в штате Химача-Прадеш на севере Индии в связи с сильными снегопадами.
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Теги:
ДТП , МИД
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