«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю

«Это не прикол»: сын певицы Валерии угодил в третье ДТП за неделю

Арсений Шульгин явно попал в полосу невезения. Молодой человек попал в третью аварию за неделю, — рассказывает Svpressa.ru.

Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то. Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять», — написал он

Пожалуй, единственный позитив во всех этих историях — то, что снижается «градус» автоаварий.

Если после первого ДТП Арсений попал в больницу, пострадали и другие пассажиры, а у девушки-водителя — переломы, то результат второй — слегка помятая машина. В третьем случае обошлось даже без вызова ГИБДД