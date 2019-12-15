«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю

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«Это не прикол»: сын певицы Валерии угодил в третье ДТП за неделю 

Рамблер 2 часа назад
Арсений Шульгин явно попал в полосу невезения. Молодой человек попал в третью аварию за неделю, — рассказывает Svpressa.ru.
Пригожин рассказал о беде с сыном Валерии
Об этом он сообщил в своем инстаграме.
«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то. Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять», — написал он
Пожалуй, единственный позитив во всех этих историях — то, что снижается «градус» автоаварий.
Если после первого ДТП Арсений попал в больницу, пострадали и другие пассажиры, а у девушки-водителя — переломы, то результат второй — слегка помятая машина. В третьем случае обошлось даже без вызова ГИБДД.
Как ранее писал «Рамблер», Иосиф Пригожин, видимо, готов поверить в мистику: сын Валерии, 21-лений Арсений Шульгин, едва выписавшись из больницы после аварии, попадает в аварию снова!
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
ДТП , Видео , Арсений Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия , ГИБДД , интернет-издание "Свободная пресса"
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