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В Нижегородской области перевернулся автобус 

ТАСС + ещё 23 3 часа назад
Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с пассажирами
Фото: ТАСС
Автобус с примерно 40 пассажирами перевернулся на трассе в Нижегородской области, восемь человек обратились за медицинской помощью. Водитель не справился с управлением, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Около 16:00 мск в Балахнинском районе водитель нерейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся. По первоначальной информации, помощь медицинских работников понадобилась восьми пассажирам, погибших нет. На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД", — отмечается в сообщении.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , МВД
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