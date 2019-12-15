Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с пассажирами

Автобус с примерно 40 пассажирами перевернулся на трассе в Нижегородской области, восемь человек обратились за медицинской помощью. Водитель не справился с управлением, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Около 16:00 мск в Балахнинском районе водитель нерейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся. По первоначальной информации, помощь медицинских работников понадобилась восьми пассажирам, погибших нет. На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД", — отмечается в сообщении.