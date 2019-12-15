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ДТП

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 25 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Появились подробности о страшном ДТП под Новгородом
Фото: РИА Новости
Число пострадавших в ДТП с автобусом, который перевернулся в Нижегородской области, увеличилось до 25 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск в Балахнинском районе. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Как уточнили в спасательном ведомстве, автобус ехал из Иваново в Дзержинск. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
"В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ (двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно)", — сообщили в региональном минздраве.
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Теги:
ДТП , Минздрав РФ , МЧС
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