Названа причина ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

ГУ МВД по региону заявили, что причиной ДТП с автобусом в Нижегородской области могла стать сложная погодная обстановка. Об этом сообщает ТАСС.

«В области прошёл снег с дождем, возможно, это стало причиной аварии», — заявили в МВД.

По данным пресс-службы Минздрава Нижегородской области, пострадали 25 человек, состояние 13 из них оценивается как средней степени тяжести. При этом 12 человек отказались от госпитализации.

Ранее в Нижегородской области автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, съехал с дороги и перевернулся.