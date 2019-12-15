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В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом под Нижним Новгородом 

RT на русском 4 часа назад
Названа причина ДТП с автобусом под Нижним Новгородом
Фото: РИА Новости
В ГУ МВД по региону заявили, что причиной ДТП с автобусом в Нижегородской области могла стать сложная погодная обстановка. Об этом сообщает ТАСС.
«В области прошёл снег с дождем, возможно, это стало причиной аварии», — заявили в МВД.
По данным пресс-службы Минздрава Нижегородской области, пострадали 25 человек, состояние 13 из них оценивается как средней степени тяжести. При этом 12 человек отказались от госпитализации.
Ранее в Нижегородской области автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, съехал с дороги и перевернулся.
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Теги:
ДТП , МВД
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