Пострадали десятки: под Новгородом перевернулся автобус

25 пострадавших: под Нижним Новгородом перевернулся автобус

В Нижегородской области на трассе, ведущей из Иваново в Дзержинск, произошла произошла авария: автобус с 49 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали 25 человек — 12 из них оказали медицинскую помощь на месте, еще 13 отправили в местную больницу.

25 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Авария произошла 15 декабря на трассе в Балахнинском районе около 16.00 по московскому времени. По данным областного главка МВД, водитель автобуса не справился с управлением: он вылетел в кювет, после чего перевернулся. В салоне находились 49 пассажиров, детей среди них не было.

12 пострадавших получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации, еще 13 отправили в приемное отделение Балахнинской центральной районной больницы.

Двое из пострадавших в ДТП уже определены в стационар.

«В результате ДТП в Балахнинскую ЦРБ бригадами скорой помощи были доставлены 12 человек, еще один пострадавший обратился самостоятельно. У всех 13 пострадавших состояние средней степени тяжести. В настоящее время идет осмотр пострадавших в приемном покое. По состоянию на 18:30 двое пострадавших госпитализированы», — сообщили РИА «Новости» в региональном минздраве

Госавтоинспекции уточнили, что автобус следовал из Иванова в Дзержинск. На месте аварии работают сотрудники управления ГИБДД. Между тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Причиной аварии в региональном МВД называют плохую погоду — шел дождь со снегом. «По предварительным данным, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка — на момент происшествия в Балахнинском районе шел дождь со снегом», — предположили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Сложные погодные условия ранее стали причиной ДТП в Воронежской области — там также перевернулся автобус с пассажирами.

Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на главу ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

Авария произошла днем 3 декабря на 763 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе в условиях сильного снегопада. На тот момент в салоне междугороднего автобуса находились 29 человек — среди них двое водителей и трое несовершеннолетних 13, 15 и 17 лет, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, 59-летний шофер не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. По словам самого водителя, автобус съехал с дороги из-за скользкого покрытия.

В итоге 17 человек пострадали — из них 14 являются гражданами Украины. «Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 — в легкой», — сообщили в центре медицины катастроф ТАСС.

Пассажиры, не получившие серьезных травм, продолжили поездку на попутных автомобилях, заявил замглавы администрации Богучарского района Юрий Величенко. Еще трое долгое время под снегопадом ожидали, пока поднимут автобус, чтобы они смогли забрать свои вещи.

В свою очередь прокуратура и полиция Воронежской области запустили проверки по факту аварии. По данным ГИБДД, автобус совершал рейс Запорожье — Ростов-на-Дону, он был зарегистрирован на Украине.

Очевидцы происшествия опубликовали фото с места аварии — на них видно, что на тот момент в Воронежской области шел сильный снегопад. По словам жителей региона, им часто приходится ездить по нечищеным дорогам в таких условиях. «Доблестные дорожники опять не ждали зиму — рано еще! Декабрь только. Ни в городе, ни на трассе до сих пор не чищено!», — рассказал воронежец Валерий Чуйков в сообществе «ТV Губерния. Новости Воронежа» в соцсети «Вконтакте».

Местные жители отметили, что местные власти не предпринимают действий, чтобы обезопасить автомобилистов. «Зима пришла внезапно. Заметьте у нас каждый год — проблема», — написала жительница Борисоглебска Нина Вознюк в сообществе «Настоящий Воронеж».