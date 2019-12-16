Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

18-летний водитель Hyundai Accent, который врезался в фонарный столб на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, скончался в Центральной Городской Больнице №1 от полученных травм спустя два часа после столкновения.

ДТП произошло в среду, 4 декабря, около 20:15 по местному времени. Автомобиль двигался со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Космонавтов. У дома № 7 водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Молодой человек получил водительские права два месяца назад. Официальная причина ДТП — не справился с управлением. При столкновении с преградой автомобиль получил сильные механические повреждения, а передняя часть иномарки сложилась в "гармошку".

Ранее сообщалось, что 2-го декабря 18-летний водитель ВАЗ-2106, получивший права 5 месяцев назад, не справился с управлением на трассе Екатеринбург-Серов и столкнулся на встречной полосе с двумя грузовиками.