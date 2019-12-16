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Водитель Toyota на севере Москвы сбил насмерть пешехода 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
На севере Москвы насмерть сбили пенсионера
Фото: РИА Новости
Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«Вечером 15 декабря мужчина 1978 г. рождения, управляя своей Toyota Scion, на Хорошевском шоссе, д. 39, корп. 1 совершил наезд на гражданина 1935 г. рождения, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте», — сказали в ведомстве.
Для устранения последствий аварии движение перекрывалось по одной полосе. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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Теги:
ДТП , Toyota , МВД , АГН "Москва"
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