Четыре человека погибли в ДТП в Мордовии 

Столкновение четырех автомобилей произошло в Мордовии. В результате погибли четыре человека, еще четверо были доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД республики.
"В Торбеевском районе в ночь на понедельник, по предварительной информации, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota, которую отбросило на ВАЗ-21124, а отечественную легковушку — на Renault Logan. В результате водитель и три пассажира Volkswagen скончались, пассажир Toyota и три пассажира ВАЗ доставлены в больницу", — сказала собеседница агентства.