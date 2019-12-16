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Четыре человека погибли в ДТП в Мордовии 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Четыре человека погибли в ДТП в Мордовии
Фото: РИА Новости
Столкновение четырех автомобилей произошло в Мордовии. В результате погибли четыре человека, еще четверо были доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД республики.
"В Торбеевском районе в ночь на понедельник, по предварительной информации, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota, которую отбросило на ВАЗ-21124, а отечественную легковушку — на Renault Logan. В результате водитель и три пассажира Volkswagen скончались, пассажир Toyota и три пассажира ВАЗ доставлены в больницу", — сказала собеседница агентства.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Lada , Toyota , Renault Logan , Volkswagen , Renault , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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