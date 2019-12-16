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Два ребенка пострадали в лобовом ДТП 

Калуга 24 3 часа назад
Два ребенка пострадали в лобовом ДТП
Фото: Калуга 24
Днем 15 декабря 31-летний водитель Volkswagen не уступил дорогу встречному Ford и врезался в него. ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Ленина-Московской-Старичков. Фото ГУ МЧС России по Калужской области Как сообщает УГИБДД России по Калужской области, четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка, находившиеся в салоне Ford, получили травмы различной степени тяжести. Сами автомобилисты не пострадали.
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Теги:
ДТП , Volkswagen , МЧС , ГИБДД , Ford
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