Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса

На трассе под Волгоградом загорелся рейсовый автобус с пассажирами в салоне. Он следовал из Дагестана в Москву, в момент пожара внутри автобуса находилось не менее 40 человек. На данный момент известно, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Пострадавших нет, все пассажиры были вовремя эвакуированы, за ними приедет резервный транспорт. Поврежденную машину транспортируют в Волгоград, где будут установлены причины пожара. Сообщается также, что автобус проходил техосмотр 12 декабря, никаких неполадок обнаружено не было.