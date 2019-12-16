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Опубликовано видео с места пожара пассажирского автобуса 

Рамблер 3 часа назад
На трассе под Волгоградом загорелся рейсовый автобус с пассажирами в салоне. Он следовал из Дагестана в Москву, в момент пожара внутри автобуса находилось не менее 40 человек. На данный момент известно, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Пострадавших нет, все пассажиры были вовремя эвакуированы, за ними приедет резервный транспорт. Поврежденную машину транспортируют в Волгоград, где будут установлены причины пожара. Сообщается также, что автобус проходил техосмотр 12 декабря, никаких неполадок обнаружено не было.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
ДТП , Видео
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