Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты

Водитель подорвал собственное авто с помощью аэрозоля и сигареты

Распылив слишком много освежителя воздуха в салоне своего Seat, мужчина закурил сигарету, что оказалось не лучшей идеей.

Инцидент произошел на прошедших выходных в английском городе Галифакс. По данным BBC, он использовал "чрезмерное" количество аэрозоля, после чего прикурил сигарету. Газ из баллончика моментально воспламенился, выбив стекла автомобиля.

Очевидец, который сидел в ближайшем баре, написал в Twitter об "оглушительном взрыве" и поделился снимками с места происшествия, на которых виден покореженный хэчтбек.

Craig Chew-Moulding / Twitter

Взрыв не пощадил Seat, но его водителю удалось вовремя выбраться из горящего авто — он отделался только небольшими ожогами. Кроме этого, взрывная волна выбила даже некоторые стекла на первых этажах ближайших зданий.

West Yorkshire Fire & Rescue Service