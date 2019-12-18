Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты

Распылив слишком много освежителя воздуха в салоне своего Seat, мужчина закурил сигарету, что оказалось не лучшей идеей.
Инцидент произошел на прошедших выходных в английском городе Галифакс. По данным BBC, он использовал "чрезмерное" количество аэрозоля, после чего прикурил сигарету. Газ из баллончика моментально воспламенился, выбив стекла автомобиля.
Очевидец, который сидел в ближайшем баре, написал в Twitter об "оглушительном взрыве" и поделился снимками с места происшествия, на которых виден покореженный хэчтбек.
Craig Chew-Moulding / Twitter
Взрыв не пощадил Seat, но его водителю удалось вовремя выбраться из горящего авто — он отделался только небольшими ожогами. Кроме этого, взрывная волна выбила даже некоторые стекла на первых этажах ближайших зданий.
West Yorkshire Fire & Rescue Service
Местные полицейские напомнили водителям аккуратнее обращаться с огнем в автомобилях и добавили, что "все могло закончиться куда хуже". Если у владельца Seat получилось выбраться, несмотря на взрыв, то водитель Tesla из США оказался заблокированным в собственном автомобиле, который загорелся от столкновения с деревом. Вытащить его не удалось даже прибежавшим на помощь очевидцам — все из-за "утопленных" в кузов дверных ручек.