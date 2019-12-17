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Опубликовано видео сгоревшего на ходу автобуса 

Рамблер 2 часа назад
При въезде в город Златоуст в Челябинской области во время движения загорелся пассажирский автобус. Воспламенение произошло в моторном отсеке. Водитель междугороднего рейсового автобуса Сергей Андреюк увидел огонь в зеркало заднего вида, сразу же остановил машину на обочине, высадил всех пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар, используя имеющиеся в салоне два огнетушителя. Не помогло. Автобус полностью выгорел за считанные минуты. Благодаря своевременной эвакуации никто из ехавших в автобусе людей не пострадал. Сам водитель героем себя не считает. Позже на место происшествия прибыли пожарные.
Похожий случай возгорания происходил в Челябинской области в Аргаяшском районе в феврале 2017 года также с рейсовым автобусом. Тогда, к счастью, тоже обошлось без пострадавших.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
ДТП , Видео
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