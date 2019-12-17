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Опубликовано видео с места смертельной аварии на МКАД 

Рамблер 1 час назад
Опубликовано видео с места смертельной аварии на МКАД. На 58-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги сегодня утром произошло ДТП. Как стало известно, в районе Кунцева на полном ходу столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и грузовой автомобиль. В результате аварии водитель микроавтобуса скончался от полученных травм, мужчина оказался зажатым в машине. Гибель участника аварии подтвердили в ГИБДД. Сообщается также, что водитель грузовика не пострадал, причины ДТП устанавливаются.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
ДТП , Видео , Fiat Ducato , Fiat , ГИБДД
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