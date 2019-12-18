Опубликовано видео смертельного ДТП на трассе «Амур» 

Один из очевидцев заснял последствия смертельного ДТП, произошедшего на трассе "Амур" в районе села имени Тельмана. Малолитражный автомобиль "Smart", ехавший по трассе со стороны Хабаровска, столкнулся с другим легковым автомобилем.
Пассажир "Смарта", житель поселка Приамурский, после столкновения скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что на этой же трассе 13 декабря 2019 года произошло лобовое столкновение автомобиля "Volkswagen" военной автомобильной инспекции и гражданского легкового автомобиля "Honda". Водитель "Хонды" не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, на которой столкнулся с автомобилем ВАИ "Volkswagen", двигавшимся также со стороны Хабаровска. После столкновения гражданский автомобиль отбросило в кювет. Пострадал водитель, для извлечения которого из искареженного авто понадобилась помощь спасателей.