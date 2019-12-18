Опубликовано видео смертельного ДТП на трассе «Амур»

Один из очевидцев заснял последствия смертельного ДТП, произошедшего на трассе "Амур" в районе села имени Тельмана. Малолитражный автомобиль "Smart", ехавший по трассе со стороны Хабаровска, столкнулся с другим легковым автомобилем.

Пассажир "Смарта", житель поселка Приамурский, после столкновения скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.