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Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
Фото: ДТП 38RUS Иркутск, «ВКонтакте»
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Иркутске у остановки «Поселок энергетиков» произошло серьезное ДТП. Рейсовый автобус №90, следовавший по маршруту «Аэропорт — Студгородок», протаранил уличную сельскохозяйственную ярмарку.
Кадры происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что автобус врезался в автомобиль Honda и протащил его к торговым рядам.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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Теги:
ДТП , Honda , ГИБДД
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