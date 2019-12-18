Опубликовано видео ДТП с переворотом авто в Пятигорске

В Пятигорске «Жигули» на полном ходу врезались в здание, при столкновении от сильного удара автомобиль перевернулся на бок. Момент аварии, которая произошла на проспекте Калинина, попал в объектив камеры наружного наблюдения: водитель не смог справиться с управлением на скользкой трассе, в результате чего машину занесло, не сбавляя скорости, она боком ударяется о стену дома. Водитель и пассажир легковушки смогли самостоятельно выбраться из перевернутого транспортного средства, происшествие обошлось без пострадавших.