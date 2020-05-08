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Появилось видео с места обрушения надземного перехода 

Rambler News Service 1 час назад
МЧС России в своем Telegram-канале опубликовало видео с места обрушения надземного перехода на трассу в Тюменской области.
На кадрах видно, что упавший пешеходный мост полностью перекрыл трассу, в связи с чем автомобили не могут проехать. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД.
Инцидент произошел на 14 км Тобольского тракта напротив села Яр Тюменского муниципального района. Обрушение перехода случилось в результате повреждения стрелой крана манипулятора.
Пострадал один человек, следовавший в попутном направлении на автомобиле «Газель». Погибших нет.
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ДТП , Видео , МЧС , ГИБДД
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