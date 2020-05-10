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Водитель такси сбил ребенка в Подмосковье и скрылся 

Агентство «Москва» и ещё 5 11 часов назад
Таксист сбил ребенка в Подмосковье и скрылся
Фото: РИА Новости
В Одинцовском городском округе водитель автомашины сбил мальчика и скрылся, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
«В пос. Немчиновка на ул. Связистов водитель легкового автомобиля совершил наезд на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Приняты мера для розыска этого водителя», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал Агентству «Москва», что ребенка сбил автомобиль такси белого цвета.
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ДТП , МВД , АГН "Москва"
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