Таксист сбил ребенка в Подмосковье и скрылся

В Одинцовском городском округе водитель автомашины сбил мальчика и скрылся, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
«В пос. Немчиновка на ул. Связистов водитель легкового автомобиля совершил наезд на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Приняты мера для розыска этого водителя», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал Агентству «Москва», что ребенка сбил автомобиль такси белого цвета.