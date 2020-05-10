Таксист сбил ребенка в Подмосковье и скрылся

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В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал Агентству «Москва», что ребенка сбил автомобиль такси белого цвета.

Агентство «Москва»: последние новости

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