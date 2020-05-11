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Под Петербургом в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении 

runews24.ru и ещё 10 11 мая 2020
Под Петербургом в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
Фото: runews24.ru
Служебный автомобиль «УАЗ-Патриот» съехал на обочину и перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Накануне к правоохранителям обратился адвокат, который сообщил, что его подзащитного похитили и увезли. Похитители назвались сотрудниками СКР. В ходе проверки записей видеокамер установили, что пропавший сел в машину Toyota Camry после разговора с лжеследователями. Позже иномарку заметили по пути в Новгородскую область и задержали сотрудники МВД.
Во время перевозки подозреваемого и произошла авария. Похищенный был освобожден полицейскими и двигался на другом транспорте.
Фото: из открытых источников
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ДТП , Аварии на трассах , Авария на трассе М11 , Toyota , Toyota Camry , СКР , МВД
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