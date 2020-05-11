Под Петербургом в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении 

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Служебный автомобиль «УАЗ-Патриот» съехал на обочину и перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне к правоохранителям обратился адвокат, который сообщил, что его подзащитного похитили и увезли. Похитители назвались сотрудниками СКР . В ходе проверки записей видеокамер установили, что пропавший сел в машину Toyota Camry после разговора с лжеследователями. Позже иномарку заметили по пути в Новгородскую область и задержали сотрудники МВД

Во время перевозки подозреваемого и произошла авария. Похищенный был освобожден полицейскими и двигался на другом транспорте.

Фото: из открытых источников