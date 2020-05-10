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Водитель попался полиции и попытался выкинуть кокаин в закрытое окно 

Lenta.ru и ещё 1 14 часов назад
Водитель попытался выкинуть кокаин в закрытое окно
Фото: South Devon Crime and Proactive Policing Team
В Англии водитель грузовика попался полиции и попытался избавиться от кокаина, выкинув его в окно, но не заметил, что оно закрыто. В итоге наркотик рассыпался в салоне, сообщила полиция графства Девон в своем Twitter 7 мая.
По данным полиции, грузовик был остановлен на трассе М5, он следовал в Девон.
Полицейские оценили стоимость кокаина приблизительно в 25 тысяч фунтов стерлингов (31 тысяча долларов или 2,3 миллиона рублей).
5 февраля наркоторговец из графства Йоркшир, находясь под действием наркотиков, случайно отправил полицейскому текстовое сообщение со своим прайс-листом. В ходе обыска в сумке подозреваемого обнаружили кокаин и МДМА на общую сумму 3,65 тысячи фунтов (297,5 тысячи рублей). Мужчину приговорили к к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.
В ноябре 2019 года житель американского штата Флорида заявил, что наркотики попали к нему благодаря сильному ветру. Полицейские обыскали его автомобиль и нашли в центральной консоли курительную трубку с остатками белого вещества. Мужчине предъявили обвинение в хранении приспособлений для употребления наркотиков, его отправили в тюрьму.
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