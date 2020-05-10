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Опубликовано видео с места ДТП, где погибли полицейский и задержанный 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места ДТП с машиной полиции на участке трассы «Нева» в Новгородской области.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что полицейские задержали под Новгородом двух мужчин, подозреваемых в похищении предпринимателя с Торжсковского рынка в Санкт-Петербурге. Их везли в отделение на разных машинах.
Одного из задержанных транспортировали в отделение на автомобиле «УАЗ-Патриот». По пути машина сорвалась в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте скончался один из сотрудников полиции и главный подозреваемый. Еще одного полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами.
Причины ДТП выясняются. Управление полиции проводит служебную проверку.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости
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