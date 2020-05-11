Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таксист устроил погоню со стрельбой за мотоциклистом в Стерлитамаке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 5 часов назад
В Стерлитамаке во дворе жилого дома устроили стрельбу, видеозапись инцидента опубликована в Сети, сообщают СМИ.
На видео один мужчина гонится за другим, слышны выстрелы. Автор видео заявил, что «таксист и мотоциклист играют в догонялки» и высказал предположение, что стреляли «из газового» пистолета, передает ГТРК «Башкортостан».
Местные жители возмутились тем, что стрельбу устроили недалеко от детской площадки. На видео слышны детские голоса.
Очевидцы сообщают, что к месту инцидента выезжали полиция и скорая помощь.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза ГИБДД опровергла слух о штрафах за отсутствие видеорегистраторов ГИБДД опровергла слух о штрафах за отсутствие видеорегистраторов Аналитики предсказали подорожание автомобилей в России на 10% Аналитики предсказали подорожание автомобилей в России на 10%
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
92-й вместо 95-го: что советуют эксперты
92-й вместо 95-го: что советуют эксперты
Пандемия может изменить авторынок
Пандемия может изменить авторынок
Основания для въезда в Москву изменили
Основания для въезда в Москву изменили
Девушки с голой грудью промчались на мотоцикле
Девушки с голой грудью промчались на мотоцикле
Это фиаско: Skoda наказывает Mercedes-AMG E 63
Это фиаско: Skoda наказывает Mercedes-AMG E 63
Видео
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
00:12
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
ДТП
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
01:08
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение