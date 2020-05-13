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Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Фото: Газета.Ru
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Инцидент произошел в Тольятти 12 мая. По словам Масленникова, погибший ехал по проезжей части, посередине движения по неосвещенной трассе.
"Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть", — цитирует представителя игрока РИА "Новости".
Масленников отметил, что в настоящее время идет следствие.
Ранее сообщалось, что экс-футболист "Барселоны", ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо, брат известного израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался в центре громких событий в Краснодаре.
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ДТП , Егор Морозов , Игорь Масленников , Амир Натхо , ХК Северсталь , Локомотив , ЦСКА , РИА Новости
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