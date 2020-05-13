Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП 

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Инцидент произошел в Тольятти 12 мая. По словам Масленникова, погибший ехал по проезжей части, посередине движения по неосвещенной трассе.

"Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть", — цитирует представителя игрока РИА "Новости".

Масленников отметил, что в настоящее время идет следствие.