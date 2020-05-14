Автомобиль упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в управлении Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по городу.
Легковой автомобиль «Хендай Солярис» (Hyundai Solaris) синего цвета пробил ограждение набережной Фонтанки у дома №199 в Адмиралтейском районе и упал в воду в 10:05 по местному времени. Прохожие достали водителя из воды. Машина погрузилась на дно. Ради ее извлечения на место происшествия прибыл кран специализированной части.
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что «Хендай Солярис» съехал в воду, после того как в него сзади врезался легковой автомобиль «Рено Логан» (Renault Logan). В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Егор Морозов сбил в Тольятти велосипедиста, в результате чего тот погиб. Представитель хоккеиста Игорь Масленников заявил, что Морозов вообще ни при чем — велосипедист грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД).