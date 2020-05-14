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Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
В Петербурге автомобиль с водителем улетел в Фонтанку. ДТП произошло на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Северной столицы. Момент аварии запечатлен на записи с камер видеонаблюдения. Пропуская женщину, машина затормозила у зебры, однако через несколько секунд тронулась с места и, пробив ограждение, упала в реку.
Автолюбитель смог самостоятельно выбраться из тонущего транспортного средства, открыв дверь, мужчина вскарабкался на капот авто. Очевидцы же помогли водителю вылезти на берег. Все обстоятельства аварии уточняются.
ДТП , Видео
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