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В Москве столкнулись два автозака 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 5 часов назад
В Москве столкнулись два автозака
Фото: РИА Новости
На северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля ФСИН, пострадал человек, сообщил представитель экстренных служб города.
«Возле дома №6 на Пятницком шоссе два автозака 67-го региона въехали один в другого. В автомобилях находились только водители и по одному пассажиру», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он уточнил, что во втором автозаке пострадал пассажир, который был рядом с водителем. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В марте в Москве автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с другой машиной.
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ДТП , ФСИН , РИА Новости
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