В Москве столкнулись два автозака 

Все новости на карте

На северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля ФСИН , пострадал человек, сообщил представитель экстренных служб города.

«Возле дома №6 на Пятницком шоссе два автозака 67-го региона въехали один в другого. В автомобилях находились только водители и по одному пассажиру», — сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что во втором автозаке пострадал пассажир, который был рядом с водителем. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В марте в Москве автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с другой машиной.