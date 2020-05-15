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Таксист устроил ночной дрифт под окнами москвичей и попал на видео 

Lenta.ru 10 часов назад
Таксист устроил ночной дрифт под окнами москвичей, жители одного из домов сняли происходящее на видео. Запись опубликована в Telegram-канале Mash.
Он проехался во дворах возле метро Некрасовка.
«Пока кто-то самоизолируется и лежит в кроватке, другие жгут резину», — сообщается в подписи к видео.
На кадрах видно, как водитель такси несколько раз резко поворачивает и проезжает мимо мужчин. По-видимому, это его знакомые или коллеги. Они бегают возле машины и машут руками, пока водитель дрифтует.
Ранее в мае сообщалось, что в Москве пассажир такси напал на водителя после того, как тот отказался везти его без пропуска.
С 15 апреля для перемещения по Москве необходимо оформить пропуск с QR-кодом. Он выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях.
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