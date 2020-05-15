Танк упал с трала на проезжую часть в Санкт-Петербурге. Об этом собеседник в силовых структурах сообщил РИА Новости.

Сегодня около 9:00 по местному времени у развязки Кольцевой автомобильной дороги и Волхонского шоссе танк, который перевозили в разукомплектованном состоянии на ремонтный завод, упал с трала на проезжую часть.

В результате инцидента никто не пострадал. Примерно через 30 минут боевая машина была вновь погружена на трал, после чего тот продолжил следование в пункт назначения. Собеседник агентства добавил, что упавший танк не входит в боевой состав Вооруженных сил России.