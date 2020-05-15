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Танк упал на шоссе в Петербурге 

Артём Кульша и ещё 10 1 час назад
Танк упал с трала на проезжую часть в Санкт-Петербурге. Об этом собеседник в силовых структурах сообщил РИА Новости.
Сегодня около 9:00 по местному времени у развязки Кольцевой автомобильной дороги и Волхонского шоссе танк, который перевозили в разукомплектованном состоянии на ремонтный завод, упал с трала на проезжую часть.
В результате инцидента никто не пострадал. Примерно через 30 минут боевая машина была вновь погружена на трал, после чего тот продолжил следование в пункт назначения. Собеседник агентства добавил, что упавший танк не входит в боевой состав Вооруженных сил России.
«Официальным комментарием профильных ведомств РИА Новости пока не располагает», — отмечает агентство.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в результате столкновения с автомобилем «Рено Логан» (Renault Logan) автомобиль «Хендай Солярис» (Hyundai Solaris) упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) никто не пострадал. Прохожие достали водителя «Хендай» из воды, а сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) — машину со дна реки.
Комментарии 2
ДТП , Видео , Hyundai , Hyundai Solaris , Renault Logan , Renault , МЧС , РИА Новости
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