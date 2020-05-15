В Петербурге танк упал с трала на дорогу при перевозке 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в Санкт-Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Танк упал на дорогу при перевозке, предварительно его везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным", — сказал собеседник агентства, отметив, что по предварительным данным, никто не пострадал.