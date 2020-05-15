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В Петербурге танк упал с трала на дорогу при перевозке 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в Санкт-Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Танк упал на дорогу при перевозке, предварительно его везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным", — сказал собеседник агентства, отметив, что по предварительным данным, никто не пострадал.
Инцидент произошел в пятницу утром, официальным комментарием правоохранительных органов и экстренных служб ТАСС пока не располагает.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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