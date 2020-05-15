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Дочь насмерть сбила отца во время урока вождения 

Lenta.ru 1 час назад
Дочь насмерть сбила отца во время урока вождения
Фото: Reuters
15-летняя девушка из США забыла включить заднюю передачу в автомобиле и насмерть сбила отца во время урока вождения. Об этом пообещает People.
Во вторник, 12 мая, 46-летний житель американского штата Флорида учил свою 15-летнюю дочь водить автомобиль. Мужчина вышел из машины и встал перед ней, так как думал, что дочь задним ходом поставит автомобиль на парковочное место.
Однако девушка забыла включить заднюю передачу и нажала на педаль газа. Она сбила отца и зажала его между деревом и капотом, затем выбежала из автомобиля и вызвала скорую помощь. От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.
Сотрудники местной полиции начали расследование и проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось о жителе Китая, который утопил машину через десять минут после сдачи экзамена по вождению. Мужчина ехал по мосту, отвлекся на сообщение от друзей и едва не сбил двух людей. Чтобы избежать столкновения от резко вывернул руль влево и слетел с моста в воду.
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