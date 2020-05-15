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Девочка убила отца во время урока в автошколе 

Артём Кульша 4 часа назад
Девочка убила отца во время урока в автошколе
Фото: Reuters
Девочка-подросток из США случайно убила своего отца во время урока парковки. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.
Вечером 12 мая на парковке одного из парков в городе Тарпон Спрингс, штат Флорида, 46-летний мужчина учил свою 15-летнюю дочь парковать пикап «Форд Ф-150» (Ford F-150) 2017 года выпуска.
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Около 17:30 по местному времени он вышел из автомобиля, встал перед ним и поручил дочери припарковаться задним ходом.
Девочка случайно стала двигаться вперед, сбила отца и прижала его к дереву. Подросток вызвала скорую помощь. Ее сотрудники доставили пострадавшего в больницу. Около 20:00 он скончался от полученных травм.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Егор Морозов сбил в Тольятти велосипедиста, в результате чего тот погиб. Представитель спортсмена Игорь Масленников заявил, что Морозов вообще ни при чем — велосипедист грубо нарушил правила дорожного движения.
Вчера в результате дорожно-транспортного происшествия легковой автомобиль «Хендай Солярис» (Hyundai Solaris) упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. В результате аварии никто не пострадал.
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Комментарии 1
ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , Егор Морозов , Игорь Масленников , МВД , Ford
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