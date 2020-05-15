Девочка убила отца во время урока в автошколе 

Девочка-подросток из США случайно убила своего отца во время урока парковки. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.

Вечером 12 мая на парковке одного из парков в городе Тарпон Спрингс, штат Флорида, 46-летний мужчина учил свою 15-летнюю дочь парковать пикап «Форд Ф-150» ( Ford F-150) 2017 года выпуска.

Около 17:30 по местному времени он вышел из автомобиля, встал перед ним и поручил дочери припарковаться задним ходом.

Девочка случайно стала двигаться вперед, сбила отца и прижала его к дереву. Подросток вызвала скорую помощь. Ее сотрудники доставили пострадавшего в больницу. Около 20:00 он скончался от полученных травм.

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Егор Морозов сбил в Тольятти велосипедиста, в результате чего тот погиб. Представитель спортсмена Игорь Масленников заявил, что Морозов вообще ни при чем — велосипедист грубо нарушил правила дорожного движения.