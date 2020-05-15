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Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
Электропоезд столкнулся с иномаркой сегодня утром в Подмосковье. Железнодорожная авария произошла на переезде станции «Бекасово-Сортировочная» Большого кольца МЖД в восемь утра.
Как сообщают в СМИ, предварительной причиной случившегося является нарушение водителем правил дорожного движения, который выехал на переезд перед приближающимся составом. На данный момент известно, что за рулем сбитого легкового автомобиля находилась девушка, в результате столкновения ее зажало в машине. На место ЧП были вызваны медики.
ДТП , Видео
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