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Группа документалистов погибла в Белоруссии 

ИА Regnum 3 часа назад
Группа документалистов погибла в Белоруссии
Фото: globallookpress.com
В автомобильной аварии по дороге из Гомеля в Минск погибли документалисты Владимир Михайловский и Максим Гавриленко, которые снимали фильм о волонтерах, помогающих медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Трагедия произошла вечером 14 мая на 43-м километре трассы М5 Минск — Гомель в Пуховичском районе.
Группа документалистов: Любовь Земцова, Владимир Михайловский и Максим Гавриленко снимала материал о деятельности волонтеров в Белоруссии, которые помогают врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 14 мая они снимали материалы в Гомеле.
Вечером 14 мая все трое погрузили съемочное оборудование в легковой автомобиль Citroen и отправились в Минск. Однако на 53-м километре трассы Минск — Гомель на полосу, по которой двигался Citroen со встречки выскочил Rover, за рулем которого был 20-летний житель Гомеля.
В результате ДТП погибли 33-летний Михайловский, 26-летний Гавриленко, а также житель Гомеля, который находился за рулем Rover. Госпитализированы пассажир Rover и режиссер Любовь Земцова — она в тяжелом состоянии в реанимации.
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили по факту ДТП уголовное дело.
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Комментарии
ДТП , Citroen , Rover , Любовь Земцова , Максим Гавриленко , Владимир Михайловский
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