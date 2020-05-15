Группа документалистов погибла в Белоруссии 

В автомобильной аварии по дороге из Гомеля в Минск погибли документалисты Владимир Михайловский Максим Гавриленко , которые снимали фильм о волонтерах, помогающих медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Трагедия произошла вечером 14 мая на 43-м километре трассы М5 Минск — Гомель в Пуховичском районе.

Группа документалистов: Любовь Земцова , Владимир Михайловский и Максим Гавриленко снимала материал о деятельности волонтеров в Белоруссии, которые помогают врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 14 мая они снимали материалы в Гомеле.

Вечером 14 мая все трое погрузили съемочное оборудование в легковой автомобиль Citroen и отправились в Минск. Однако на 53-м километре трассы Минск — Гомель на полосу, по которой двигался Citroen со встречки выскочил Rover , за рулем которого был 20-летний житель Гомеля.

В результате ДТП погибли 33-летний Михайловский, 26-летний Гавриленко, а также житель Гомеля, который находился за рулем Rover. Госпитализированы пассажир Rover и режиссер Любовь Земцова — она в тяжелом состоянии в реанимации.

Правоохранительные органы Белоруссии возбудили по факту ДТП уголовное дело.