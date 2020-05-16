Сестра Фриске разбилась в ДТП

34-летняя певица, младшая сестра звезды поп-группы «Блестящие» Жанны Фриске попала в серьезное ДТП с участием иномарки и КАМАЗа. Когда Наталья находилась за рулем, водитель многотонного грузовика совершил опасный маневр и «подрезал» машину Фриске-младшей. Та не смогла избежать аварии и на полной скорости въехала в КАМАЗ. Об этом девушка сообщила подписчикам своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.
Результатом ДТП стал не только разбитая машина, но и серьезная травма руки. Наталья Фриске опубликовала снимок с фиксирующей повязкой. По словам сестры экс-звезды «Блестящих», в ближайшее время ей придется отказаться не только от вождения, но и выполнения домашних дел.
«Мыть голову сложновато!» — рассказала Фриске.
Пользователи Интернета по-разному отреагировали на случившееся. Большинство комментаторов шокированы произошедшим и желают Наталье скорейшего выздоровления. «Ну слава Богу, что ничего серьёзного. Здоровья ей», «Пусть поправляется скорее», «Надеюсь, все обойдется», — пишут люди.
Однако для других ДТП стало поводом позлорадствовать. «Сколько можно об этой никчемной мерзкой семейке? Кто они такие вообще? Ноль, пустое место», — написал один из пользователей Сети.