Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестра покойной Фриске разбилась в ДТП 

Экспресс газета и ещё 3 4 часа назад
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Фото: instagram.com/friske_natalia
34-летняя певица, младшая сестра звезды поп-группы «Блестящие» Жанны Фриске попала в серьезное ДТП с участием иномарки и КАМАЗа. Когда Наталья находилась за рулем, водитель многотонного грузовика совершил опасный маневр и «подрезал» машину Фриске-младшей. Та не смогла избежать аварии и на полной скорости въехала в КАМАЗ. Об этом девушка сообщила подписчикам своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.
Результатом ДТП стал не только разбитая машина, но и серьезная травма руки. Наталья Фриске опубликовала снимок с фиксирующей повязкой. По словам сестры экс-звезды «Блестящих», в ближайшее время ей придется отказаться не только от вождения, но и выполнения домашних дел.
«Мыть голову сложновато!» — рассказала Фриске.
Пользователи Интернета по-разному отреагировали на случившееся. Большинство комментаторов шокированы произошедшим и желают Наталье скорейшего выздоровления. «Ну слава Богу, что ничего серьёзного. Здоровья ей», «Пусть поправляется скорее», «Надеюсь, все обойдется», — пишут люди.
Однако для других ДТП стало поводом позлорадствовать. «Сколько можно об этой никчемной мерзкой семейке? Кто они такие вообще? Ноль, пустое место», — написал один из пользователей Сети.
Видео дня. Когда москвичам разрешат пользоваться каршерингом
Экспресс газета: последние новости
Африканцы и азиаты устроили массовую драку в Московской области Африканцы и азиаты устроили массовую драку в Московской области Крымский мост сэкономил перевозчикам более 35 млрд рублей Крымский мост сэкономил перевозчикам более 35 млрд рублей Автомобильный мост из России в Китай разрешили ввести в эксплуатацию Автомобильный мост из России в Китай разрешили ввести в эксплуатацию
Комментарии 72
ДТП , дтп, мкад , Наталья Фриске , Жанна Фриске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Uber изменила правила перевозки пассажиров
Uber изменила правила перевозки пассажиров
Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье
Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье
В России появится система борьбы с пробками
В России появится система борьбы с пробками
В России начали собирать BMW X6 нового поколения
В России начали собирать BMW X6 нового поколения
Новый Mercedes S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes S-Class раскрыли до премьеры
Видео
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение