Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье

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Жертвами аварии с участием автомобиля скорой помощи и мотоцикла на Ставрополье стали три человека. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

"По предварительным данным, около 00:30 мск 16 мая на улице Калинина в Георгиевске водитель автомобиля "УАЗ-скорая помощь", выезжая с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda, водитель которого выбрал небезопасную скорость движения в условиях населенного пункта. От столкновения оба транспортных средства загорелись", — отметили в отделе.

По данным ГИБДД, на месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир мотоцикла и 57-летний водитель автомобиля.