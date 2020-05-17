Московский охранник расстрелял двух человек 

Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой охранником одного из магазинов Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД

Приведший к стрельбе конфликт произошел в районе Преображенское Восточного административного округа на улице Просторная. По предварительным данным, охранник применил травматический пистолет. В результате один из его оппонентов оказался в больнице с ранениями, другой доставлен в отделения МВД для дачи показаний.

Стрелявший задержан. Как сообщили в полиции, все три участника конфликта на момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.