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Московский охранник расстрелял двух человек 

ИА Regnum 9 часов назад
Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой охранником одного из магазинов Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.
Приведший к стрельбе конфликт произошел в районе Преображенское Восточного административного округа на улице Просторная. По предварительным данным, охранник применил травматический пистолет. В результате один из его оппонентов оказался в больнице с ранениями, другой доставлен в отделения МВД для дачи показаний.
Стрелявший задержан. Как сообщили в полиции, все три участника конфликта на момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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