«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»

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В интернете появилось видео, снятое камерой на шлеме мотоциклистки, попавшей в ДТП на скорости 190 км в час. Авария случилась накануне в Адлере, сообщает «Сочи 24».

Девушка-мотоциклистка устроила на трассе гонки с попутным автомобилем. Вначале она вырвалась вперед, однако затем начала побеждать иномарка.

Тогда байкерша решила увеличить скорость до 190 км, как показывает спидометр. Через мгновение пилот потеряла управление, мотоцикл затрясло, и девушка упала на дорогу. Этот момент также зафиксировала камера.

«Всё нормально?» — спрашивает подбежавший мужчина.

«Болит всё!» — жалуется лежащая на земле гонщица и просит вызвать скорую.

Приехавшие медики выяснили, что серьезных травм у неё нет, мотоциклистка избежала переломов.