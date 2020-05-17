«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»

В интернете появилось видео, снятое камерой на шлеме мотоциклистки, попавшей в ДТП на скорости 190 км в час. Авария случилась накануне в Адлере, сообщает «Сочи 24».
Девушка-мотоциклистка устроила на трассе гонки с попутным автомобилем. Вначале она вырвалась вперед, однако затем начала побеждать иномарка.
Тогда байкерша решила увеличить скорость до 190 км, как показывает спидометр. Через мгновение пилот потеряла управление, мотоцикл затрясло, и девушка упала на дорогу. Этот момент также зафиксировала камера.
«Всё нормально?» — спрашивает подбежавший мужчина.
«Болит всё!» — жалуется лежащая на земле гонщица и просит вызвать скорую.
Приехавшие медики выяснили, что серьезных травм у неё нет, мотоциклистка избежала переломов.
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