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«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»: мотоциклистка сняла видео собственного ДТП 

Майк Габриелян 2 часа назад
В интернете появилось видео, снятое камерой на шлеме мотоциклистки, попавшей в ДТП на скорости 190 км в час. Авария случилась накануне в Адлере, сообщает «Сочи 24».
Девушка-мотоциклистка устроила на трассе гонки с попутным автомобилем. Вначале она вырвалась вперед, однако затем начала побеждать иномарка.
Тогда байкерша решила увеличить скорость до 190 км, как показывает спидометр. Через мгновение пилот потеряла управление, мотоцикл затрясло, и девушка упала на дорогу. Этот момент также зафиксировала камера.
«Всё нормально?» — спрашивает подбежавший мужчина.
«Болит всё!» — жалуется лежащая на земле гонщица и просит вызвать скорую.
Приехавшие медики выяснили, что серьезных травм у неё нет, мотоциклистка избежала переломов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кому Собчак хочет вручить премию Дарвина — ежегодную посмертную «награду», присуждаемую тем, кто лишил себя жизни наиболее глупым способом.
ДТП , Видео
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