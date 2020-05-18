Мост не для слабонервных

Камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы автомобилей запечатлели шокирующие мгновения — дорожное полотно гигантского моста Хумэнь, расположенного между китайскими городами Гуанчжоу и Дунгуань вдруг в буквальном смысле пошло волнами.

Со стороны все выглядело так, словно началось землетрясение или из воды вот-вот вылезет Годзилла. На самом деле причина раскачки огромной конструкции стал сильный ветер.

Интересно, что почувствовали в этот момент находившиеся на мосту автомобилисты, особенно, учитывая протяженность Хумэня?

Его длина — 3618 м, то есть быстро покинуть мост, на котором к тому же плотное движение, не получится. Позже инженеры обследовали конструкцию и не нашли никаких повреждений.