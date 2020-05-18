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Мост не для слабонервных в Китае 

Авторамблер 35 минут назад
Мост не для слабонервных
Фото: Авторамблер
Камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы автомобилей запечатлели шокирующие мгновения — дорожное полотно гигантского моста Хумэнь, расположенного между китайскими городами Гуанчжоу и Дунгуань вдруг в буквальном смысле пошло волнами.
Со стороны все выглядело так, словно началось землетрясение или из воды вот-вот вылезет Годзилла. На самом деле причина раскачки огромной конструкции стал сильный ветер.
Интересно, что почувствовали в этот момент находившиеся на мосту автомобилисты, особенно, учитывая протяженность Хумэня?
Его длина — 3618 м, то есть быстро покинуть мост, на котором к тому же плотное движение, не получится. Позже инженеры обследовали конструкцию и не нашли никаких повреждений.
Видео дня. Названы условия возобновления работы каршеринга
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