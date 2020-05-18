Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка 

Байкерша в Сочи сняла видео своего падения с мчащегося мотоцикла. Девушка разогнала железного коня до скорости 190 километров в час, но лихая поезда по свободной трассе омрачилась аварией — гонщица не справилась с управлением и упала с байка.

На помощь любительнице быстрой езды пришли очевидцы ДТП, они вызвали скорую помощь и до приезда медиков посоветовали ей не вставать. По словам самой байкерши, падение произошло из-за того, что она «словила вобблинг» — из-за нарастающих колебаний транспортное средство начало сильно качать. Впрочем, после осмотра врачей выяснилось, что девушка получила незначительные повреждения — синяки и ожоги. Мотогонщицу спас защитный костюм.