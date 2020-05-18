Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге 

Жительница Санкт-Петербурга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автомобиля такси. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.

По его словам, женщина с двумя детьми находилась на тротуаре в районе пересечения 9-й Советской улицы и Суворовского проспекта в центре Санкт-Петербурга, когда их сбил водитель такси. В результате аварии женщина погибла. Состояние детей и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

«Возможно, он (автомобиль такси. — Прим. ред.) оказался там (на тротуаре. — Прим. ред.) после столкновения с другим транспортным средством», — отметил собеседник агентства.