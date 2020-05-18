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Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге 

Артём Кульша и ещё 4 1 час назад
Жительница Санкт-Петербурга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автомобиля такси. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.
По его словам, женщина с двумя детьми находилась на тротуаре в районе пересечения 9-й Советской улицы и Суворовского проспекта в центре Санкт-Петербурга, когда их сбил водитель такси. В результате аварии женщина погибла. Состояние детей и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
«Возможно, он (автомобиль такси. — Прим. ред.) оказался там (на тротуаре. — Прим. ред.) после столкновения с другим транспортным средством», — отметил собеседник агентства.
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу подтвердили принадлежащему Григорию Березкину РБК гибель женщины-пешехода на пересечении 9-й Советской улицы и Суворовского проспекта. Там уточнили, что она скончалась в результате столкновения трех машин, а также что женщине было 45 лет, детям, с которыми она была, — четыре года и шесть лет, они не пострадали.
Комментарии
ДТП , Видео , Григорий Березкин , ГИБДД , РБК , ИТАР-ТАСС
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