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ГИБДД: В «пьяных» ДТП погибает каждый девятый пострадавший 

Российская Газета и ещё 1 5 часов назад
В «пьяных» ДТП погибает каждый девятый
Фото: РИА Новости
Даже карантинные меры не повлияли на любителей прокатиться под хмельком. По данным Госавтоинспекции, количество выявленных нетрезвых водителей во время режима самоизоляции сократилось незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С 1 апреля по 11 мая сотрудники ГИБДД выявили свыше 35,5 тысячи случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Это на 3,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще в 20 тысячах случаев водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Это на 3,1 процента меньше, чем годом ранее.
Всего с января по апрель зарегистрировано более 4 тысяч аварий с участием нетрезвых либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей. В них погибли более 700 человек, 5,7 тысячи получили ранения.
Примечательно, что именно аварии по вине нетрезвых водителей имеют наибольшую тяжесть последствий по сравнению с другими видами ДТП. С начала этого года она составила 11,2 погибших на 100 пострадавших. Средний уровень тяжести последствий от дорожных происшествий в целом по стране за первые 4 месяца этого года составил 7,6 погибших на 100 пострадавших.
Напомним, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от медосвидетельствования водителя лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание. В прошлом году по статье 264.1 Уголовного кодекса было зарегистрировано более 68 тысяч преступлений.
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ДТП , ГИБДД
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