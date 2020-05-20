Toyota RAV4 пролетела над бассейном

Камера наблюдения во Флориде запечатлела шокирующую аварию, когда водитель Toyota RAV4 врезался в забор дома, задев верхнюю часть бассейна и разрушил забор на другой стороне двора. Кроссовер остановился на соседней улице.

Видео показывает падение авто с двух ракурсов. Один фокусируется на бассейне и показывает кроссовер, развивающий скорость, скользящий по поверхности, не падая в воду. Другой захватывает момент, когда RAV4, проезжающий через один забор, разрушает барьер вокруг бассейна, а затем выезжает с другой стороны двора.

Фотографии с места происшествия показали значительные повреждения кроссовера, но автомобиль остановился на своих колесах, несмотря на то, что во время крушения он был почти сбоку.

Полиция считает, что водитель перенес диабетический шок, который заставил человека потерять контроль над транспортным средством. Скорая помощь доставила его в больницу. Неясно, вызвал ли авария какие-либо травмы у водителя.

Жившая в доме семья не пострадала, как отметили супруги, незадолго до аварии прошел дождь, а потому бассейном они не пользовались.