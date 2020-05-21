Им был признан таксист, нарушивший правила дорожного движения. Об этом сообщает издание Baza в своей Telegram-канале.
По информации издания, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не нашли вины в действиях водителя Mercedes. Также стало известно, что за рулем дорогого автомобиля находился столичный бизнесмен Михаил Сумороков. Виновником аварии гаишники признали таксиста.
Ранее 20 мая сообщалось, что одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась на большой скорости, врезавшись в такси, а также протаранив несколько припаркованных машин. Позже появилось видео аварии. Водитель Mercedes после происшествия скрутил номера и скрылся с места аварии.