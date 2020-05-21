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Им был признан таксист, нарушивший правила дорожного движения. Об этом сообщает издание Baza в своей Telegram-канале.

По информации издания, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не нашли вины в действиях водителя Mercedes. Также стало известно, что за рулем дорогого автомобиля находился столичный бизнесмен Михаил Сумороков. Виновником аварии гаишники признали таксиста.