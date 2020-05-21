Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван виновник аварии в Москве с одной из самых дорогих моделей Mercedes 

Lenta.ru 2 часа назад
Им был признан таксист, нарушивший правила дорожного движения. Об этом сообщает издание Baza в своей Telegram-канале.
По информации издания, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не нашли вины в действиях водителя Mercedes. Также стало известно, что за рулем дорогого автомобиля находился столичный бизнесмен Михаил Сумороков. Виновником аварии гаишники признали таксиста.
Ранее 20 мая сообщалось, что одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась на большой скорости, врезавшись в такси, а также протаранив несколько припаркованных машин. Позже появилось видео аварии. Водитель Mercedes после происшествия скрутил номера и скрылся с места аварии.
Последние новости
В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом Раскрыт образ жизни россиян после пандемии Раскрыт образ жизни россиян после пандемии Обнаружено направление для рывка благодаря пандемии коронавируса Обнаружено направление для рывка благодаря пандемии коронавируса
ДТП , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье
Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье
Как не убить подвеску об «лежачего полицейского»
Как не убить подвеску об «лежачего полицейского»
Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО
Россиянам рассказали о влиянии коронавируса на ОСАГО
Сотни одним махом
Сотни одним махом
Isuzu отзывает в России 60 автомобилей
Isuzu отзывает в России 60 автомобилей
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение