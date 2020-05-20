Экипаж ГИБДД сбил россиянку на пешеходном переходе 

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В Челябинской области экипаж ГИБДД , преследуя нарушителя, сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что сотрудники ГИБДД получили сообщение о нетрезвом водителе, нарушающем правила дорожного движения и выехали на задержание нарушителя с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

Во время движения машина ГИДББ сбила переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора 21-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Автоинспекторы оказали ей первую помощь и передали прибывшей бригаде «скорой помощи», отметили в ГУ МВД.