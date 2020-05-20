Mercedes за 14 миллионов разбился в Москве 

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В Москве попала в аварию одна из самых дорогих моделей Mercedes — AMG GTR Coupe, сообщает телеграм-канал Baza.

Mercedes на большой скорости протаранил автомобиль такси и еще несколько припаркованных на обочине машин.

Все автомобили получили значительные повреждения. О состоянии водителей ничего не сообщается.

Отмечается, что стоимость Mercedes — AMG GTR Coupe составляет около 14 млн рублей.

Как сообщал «Рамблер», в апреле спрос на автомобили класса люкс в России снизился на 62%. За месяц в стране было куплено лишь 66 новых автомобилей этого сегмента.