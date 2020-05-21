Терпение кончилось: ГИБДД доводит пешеходов до слез 

В Красноярске работники ГИБДД начали бороться с нарушителями среди пешеходов нестандартными методами. В дополнение к штрафам они теперь демонстрируют фотографии с мест ДТП.

В пресс-службе местного ГИБДД уже рассказали о первых результатах. Чтобы доходчиво показать пешеходам, как опасно переходить дорогу в неположенных местах, им показывают последствия страшных аварий. Демонстрируют и фото с мест, где погибали люди.

Реакции оказываются разными — от слез до агрессии, отмечают сотрудники ведомства.

К подобным методам сотрудники дорожной службы решили прибегнуть в связи с недавно проведенным рейдом. Они выяснили, что пешеходы в большинстве случаев игнорируют "зебры", хотя расположены они рядом, а переходят дорогу в неположенных для этого местах.

Несколько недель назад депутаты выступили с предложением для автомобилистов, отметив, что им нужно разрешить самим устанавливать наказания за нарушения правил движения. Так аккуратные водители смогут добиться справедливости, отметили эксперты.