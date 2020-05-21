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Терпение кончилось: ГИБДД доводит пешеходов до слез 

Car.ru 3 часа назад
Терпение кончилось: ГИБДД доводит пешеходов до слез
Фото: Car.ru
В Красноярске работники ГИБДД начали бороться с нарушителями среди пешеходов нестандартными методами. В дополнение к штрафам они теперь демонстрируют фотографии с мест ДТП.
В пресс-службе местного ГИБДД уже рассказали о первых результатах. Чтобы доходчиво показать пешеходам, как опасно переходить дорогу в неположенных местах, им показывают последствия страшных аварий. Демонстрируют и фото с мест, где погибали люди.
Реакции оказываются разными — от слез до агрессии, отмечают сотрудники ведомства.
К подобным методам сотрудники дорожной службы решили прибегнуть в связи с недавно проведенным рейдом. Они выяснили, что пешеходы в большинстве случаев игнорируют "зебры", хотя расположены они рядом, а переходят дорогу в неположенных для этого местах.
Несколько недель назад депутаты выступили с предложением для автомобилистов, отметив, что им нужно разрешить самим устанавливать наказания за нарушения правил движения. Так аккуратные водители смогут добиться справедливости, отметили эксперты.
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ДТП , ГИБДД
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