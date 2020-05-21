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Депутат сбил девушку и скрылся с места ДТП 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Депутат сбил девушку и скрылся с места ДТП
Фото: РИА Новости
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил об исключении из партии «Единая Россия» уехавшего с места аварии депутата совета Аскинского района Хамита Файзрахманова. Об этом заявила пресс-служба главы республики.
По данным пресс-службы, авария произошла 20 мая, в результате нее пострадала девушка. При этом сам Хамит Файзрахманов покинул место ДТП.
«Не буду разбираться, был он пьян или трезв. Главное, что он сбежал», — заявил сегодня глава Башкирии.
Он подчеркнул, что от таких людей «надо сразу очищаться», и поручил организовать комиссию по проверки деятельности Файзрахманова.
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ДТП , Единая Россия
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